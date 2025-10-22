Netflix prepara una franquicia basada en uno de los juegos de mesa más populares de la historia - ASMODEE ENT/NOMAD GAMES

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

La colonización de Catán al audiovisual ya es oficial. Netflix adaptará por primera vez a pantalla el popular juego de mesa creado por Klaus Teuber en 1995. La estrategia del servicio de streaming no se limita a una única producción, sino que desarrollarán series, películas, docuseries, juegos y concursos inspirados en la dinámica de Catán: exploración, cooperación y conflicto por los recursos.

"Cualquiera que haya jugado a Catán sabe que la intensa estrategia y negociación que hay en el juego ofrece posibilidades infinitas para un drama de primer nivel", afirma el responsable de Programación de Ficción de Netflix, Jimmy Howe, en declaraciones recogidas por Tudum, la web de prensa del servicio de streaming.

La plataforma ha cerrado un acuerdo con Asmodee, editora francesa que gestiona los derechos del juego junto a Catan GmbH, la empresa dirigida por los herederos de Teuber, que también han celebrado la noticia: "Cuando nuestro padre, Klaus Teuber, presentó Catán por primera vez hace 30 años, imaginó un mundo ambicioso en el que la gente se reuniría para comerciar, construir y asentarse, tanto alrededor de una mesa como más allá de ella. Esta colaboración con Netflix marca un nuevo y emocionante capítulo en ese camino".

Diseñado por el alemán Klaus Teuber, Catán sitúa a los jugadores en una isla deshabitada compuesta por hexágonos de terrenos ricos en recursos. A través de tiradas de dados, los participantes obtienen nuevos materiales, construyen caminos, aldeas y ciudades, y establecen rutas comerciales con otros participantes para alcanzar antes que nadie diez Puntos de Victoria. La interacción entre jugadores es constante, pues la negociación y los intercambios son tan determinantes como la planificación individual.

Al éxito del juego base le siguieron expansiones y variantes que ampliaron su universo, como Navegantes, Ciudades y Caballeros o Mercaderes y Bárbaros, además de ediciones temáticas de proyectos como Star Trek y Juego de Tronos. Desde su lanzamiento, Catán ha vendido más de 32 millones de copias en 40 idiomas, consolidándose como uno de los juegos de mesa más influyentes.

La aproximación de Netflix a Catán encaja con la línea reciente del gigante del streaming, que ha intensificado su apuesta por las adaptaciones audiovisuales de juegos de mesa: Los hombres lobo de Castronegro ya inspiró la película Los hombres lobo; Exploding Kittens se transformó en una serie de animación para adultos y está en marcha un reality oficial de Monopoly.