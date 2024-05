Netflix pone en marcha la serie de Minecraft

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los amantes de los videojuegos. Tras aplaudidas adaptaciones como The Last of Us de Max, Fallout de Prime Video o Arcane de Netflix, la compañía de Los Gatos ha anunciado que ya trabaja en una serie de animación basada en Minecraft.

Desde que se lanzó en 2009, Minecraft, se ha convertido en uno de los videojuegos de construcción más populares entre los usuarios. Desarrollado por Mojang Studios, se caracteriza por ofrecer a sus jugadores un mundo completamente abierto, permitiéndoles una gran libertad de movimientos, además de poder conseguir ciertas recompensas si superan algunos retos.

Netflix ha confirmado el proyecto lanzando un simpático, aunque breve vídeo, en sus redes sociales. Las imágenes arrancan mostrando un divertido icono pixelado que da paso a un escenario lleno de lava donde la enorme N roja de Netflix reposa en una roca.

Es entonces cuando el clip muestra su colosal colaboración con Mojang Studios, responsables de desarrollar el mítico juego de bloques, antes de anunciar que la serie de Minecraft llegará muy pronto a la plataforma.

NETFLIX & CRAFT! ⛏️



From Netflix & Mojang Studios, an animated Minecraft series is officially in the works. pic.twitter.com/yo41rEmAPn — Netflix (@netflix) May 30, 2024

Pese a que no revela una fecha aproximada de estreno, se trata de una serie completamente independiente de la película que también se encuentra en desarrollo con Jared Hess tras las cámaras. Esta ambiciosa propuesta tiene previsto su estreno en cines para el 5 de abril de 2025 y tendrá por protagonistas a Jack Black, Jason Momoa, Jennifer Coolidge y Kate McKinnon entre muchos otros.