Netflix estrenará El depredador de Sevilla, una docuserie sobre el caso de Manuel Blanco

Netflix estrenará El depredador de Sevilla, su nueva docuserie sobre el caso de Manuel Blanco

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo 27 de marzo Netflix estrenará El depredador de Sevilla, la docuserie centrada en el caso de Manuel Blanco, un guía turístico acusado de agredir sexualmente a varias estudiantes extranjeras en España. Dirigida por Alejandro Olvera (Asesinas), la serie reconstruye los hechos con material inédito y los testimonios de Gabrielle Vega y otras víctimas.

Manuel Blanco fue conocido entre estudiantes extranjeros como Manu White, un cercano guía que organizaba viajes baratos por España. No obstante, detrás de esa imagen se escondía una historia mucho más oscura. El caso salió a la luz cuando varias jóvenes comenzaron a conectar experiencias de abuso que parecían no tener relación entre sí.

El depredador de Sevilla narra cómo una red de viajes para estudiantes internacionales se convirtió en el escenario de una serie de agresiones sexuales que permanecieron ocultas durante años.

"Gabrielle Vega tenía 19 años cuando viajó a España desde Estados Unidos para mejorar su español antes de comenzar los estudios universitarios. Todo era perfecto hasta que contrató los servicios de Discover Excursions, una empresa especializada en organizar viajes 'low cost' para estudiantes extranjeros. Durante su escapada de fin de semana, el guía responsable de acompañarla, la invitó a beber y después la agredió sexualmente.

Tras muchos años sintiéndose culpable y ocultando su secreto a todo el mundo, Gabrielle decide hacerlo público a través de un conocido programa de televisión. No tarda mucho en descubrir que decenas de mujeres estadounidenses, que no se conocen entre sí, han vivido una situación parecida. Y todas tienen en común a la misma persona: Manu White, el hombre que se presenta como 'el príncipe de Sevilla'", adelanta la sinopsis oficial de la docuserie de Netflix.

El depredador de Sevilla está producida por Atresmedia y Ana Pastor - Newtral (Nevenka: Breaking the Silence).