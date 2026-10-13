Netflix emitirá en España el Mundial de Fútbol de 2030

Imagen de Borja Iglesias con la copa del Mundo. - AYUNTAMIENTO DE VIGO - ARCHIVO

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix emitirá el próximo Mundial de Fútbol que se celebrará dentro de cuatro años en España, Portugal y Marruecos. El servicio de streaming ha anunciado este martes que se ha hecho con los derechos exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y ofrecerá en directo los 104 partidos de la mayor competición de fútbol del mundo.

Según informa Netflix en un comunicado, como parte del acuerdo, en España podrá verse gratis un partido de cada jornada. Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los encuentros en los que participe la selección española, las dos semifinales y la final. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos.

El acuerdo amplía la creciente colaboración de Netflix con la FIFA. Netflix posee también los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

COBERTURA EN DIRECTO, CON PREVIA Y POSTPARTIDO

La Copa Mundial de la FIFA 2030 conmemorará el centenario de la competición. España, vigente campeona del mundo, será uno de sus tres países anfitriones, junto con Marruecos y Portugal. Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán, además, los partidos de celebración del centenario.

Netflix tiene previsto ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas -con un planteamiento genuinamente español- antes de cada partido, durante el descanso y después del encuentro, además de un programa resumen diario los días de partido y otros contenidos en la antesala del torneo.

"Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial. Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones. Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer en Netflix todos los partidos a los aficionados de España y Andorra", ha afirmado Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix que remarca el "compromiso constante" de la plataforma "por acercar a los aficionados a los grandes momentos del deporte mundial".

Nos complace seguir reforzando nuestra colaboración con Netflix con la vista puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2030. Esta será una edición muy especial del torneo y estamos deseando colaborar para llevarla a los aficionados de España y de Andorra", ha señalado Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

El acuerdo se suma a la creciente oferta de deportes en directo de primer nivel de Netflix en todo el mundo, que abarca las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, partidos y eventos de la NFL, la MLB, WWE y algunos de los principales combates de boxeo y de artes marciales mixtas (MMA).

En el ámbito deportivo, Netflix ha lanzado ya varios documentales que abordan algunas de las principales figuras y competiciones del país, como LALIGA: Más allá del gol, RAFA, Carlos Alcaraz: A mi manera y El caso Figo: El fichaje del siglo. Netflix también ha acercado a los aficionados al mundo del fútbol con títulos como Capitanes del mundo, producida en colaboración con la FIFA, y Beckham, Neymar: El caos perfecto, Baila, Vini, MOURINHO, Bajo presión: La selección femenina de EE. UU. y el Mundial de fútbol y Sunderland 'Til I Die.