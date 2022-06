Netflix confirma la temporada 2 de El juego del calamar y revela nuevo villano e importantes regresos

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Hwang Dong-hyuk, creador de El juego del calamar, ya anunció hace meses que la serie tendría una segunda temporada. Sin embargo, no ha sido hasta el 12 de junio que Netflix ha confirmado oficialmente la noticia, desvelando algunos detalles importantes sobre los próximos episodios.

"Luz roja... Luz verde. El juego del calamar volverá oficialmente con una temporada 2", reveló Netlix en Twitter. Además, la compañía compartió en la red social un texto de Hwang Dong-hyuk. "Una nueva ronda vendrá. Me llevó 12 años hacer la primera temporada de El juego del calamar. Pero solo tardó 12 días en convertirse en la serie más popular de Netflix. Como guionista, director y productor de El juego del calamar, gracias a los fans de todo el mundo. Gracias por ver y amar nuestra serie", reza la publicación.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM