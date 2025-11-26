Netflix cancela la tercera saga de Zack Snyder ¿y también una cuarta? - NETFLIX

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Zack Snyder ha sufrido un nuevo revés. Desde que el Universo Extendido DC en el que trabajaba hiciera aguas, el cineasta ha estado vinculado a Netflix, dirigiendo varios proyectos que, en todo caso, no han resultado demasiado exitosos. Ahora la plataforma, que ya el año pasado cancelaba cualquier continuación de El ejército de los muertos, ha confirmado que El ocaso de los dioses no tendrá más entregas.

La primera temporada de El ocaso de los dioses, serie de animación inspirada en la mitología nórdica, llegó a Netflix en 2024. A pesar de contar con una valoración decente (un 76% en Rotten Tomatoes) y de la apuesta de Netflix por las series de animación, la ficción de Snyder no contará con una segunda tanda de episodios, tal y como informa Forbes.

Por otro lado, según señala TheInsnider, parece ser que habría cierta tensión entre Snyder y Dan Lin, presidente del servicio de streaming, que no le habría querido proporcionar al cineasta los 100 millones de dólares que este pedía para llevar a cabo otro proyecto, un thriller de acción centrado en el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Cabe decir que tanto Snyder como Netflix tenían grandes esperanzas puestas en la que iba a ser la gran saga de ciencia ficción del cineasta, Rebel Moon, que finalmente no cumplió con las expectativas, lo que podría haber influido en la relación de ambos. Parece improbable que la franquicia siga expandiéndose más allá de las dos películas ya estrenadas (con sus respectivas versiones para adultos) y algunos proyectos pequeños como cómics, un juego de realidad virtual o un título de Netflix Games que en conjunto no se acercan ni de lejos al ambicioso universo que se había proyectado en torno a Rebel Moon.

Por el momento, Snyder se encuentra trabajando en un proyecto con el que lleva soñando años y que no está relacionado con la plataforma. Se trata de The Last Photograph, un drama bélico protagonizado por Stuart Martin, y Fra Fee, actores que ya trabajaron con el director en Rebel Moon.