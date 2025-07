Netflix cancela dos de sus series más vistas de un plumazo

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix ha cancelado dos de sus series recientes con mejores datos de audiencia: el drama médico Pulso y el thriller La residencia. Tras haber estrenado tan solo una temporada, ambas ficciones concluyen así su andadura en la plataforma de streaming, a pesar de haber entrado en el ránking de las 10 series más vistas de Netflix poco después de sus respectivos estrenos.

Todo apunta a que la mala recepción de Pulso por parte de la crítica pudo ser lo que llevó a la serie a ser cancelada. A pesar de que las valoraciones por parte del público fueron dispares, la crítica calificó la ficción con un 48% en Rotten Tomatoes. La serie supuso la primera incursión de Netflix en el género de los dramas médicos de habla inglesa.

Su trama gira en torno a Danielle Simmons (Willa Fitzgerald), residente en un hospital de Miami, cuya carrera profesional da un giro inesperado después de presentar una denuncia por acoso sexual contra el jefe de residentes (Colin Woodell). La forma en que la serie abordó está premisa fue criticada por algunos espectadores, que consideraron que no se desarrolló lo suficiente y que los personajes no resultaron lo bastante convincentes.

Por su parte, los motivos que llevaron a la cancelación de La residencia estuvieron relacionados con problemas presupuestarios. Protagonizada por Uzo Aduba, conocida por Orange Is the New Black, La residencia es un thriller con un marcado tono humorístico. Su trama arranca con un asesinato en la Casa Blanca que lleva a más de 150 personas a quedarse encerradas allí como sospechosos del crimen.

La ficción logró una puntuación del 82% por parte de los críticos en Rotten Tomatoes, que destacaron lo acertado de su tono y la interpretación de Aduba. La serie, cuyo elevado presupuesto le llevó a pedir un crédito fiscal de casi 14 millones de dólares, se vio muy afectada por los conflictos laborales de Hollywood de 2023, que obligaron a detener la producción durante un tiempo. A estas complicaciones se sumó el fallecimiento del actor Andre Braugher, cuyo papel pasó a encarnar el intérprete Giancarlo Esposito.