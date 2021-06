Nathalie Emmanuel (Fast and Furious 9) denuncia que sus escenas desnuda en Juego de tronos han perjudicado su carrera

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Si hay algo que muchos fans recuerdan de 'Juego de tronos', es lo explícita que siempre fue, en todos los sentidos, con secuencias de violencia extrema, así como también varios desnudos, muchos de ellos frontales. Nathalie Emmanuel, quien fue Missandei en la ficción de HBO, ha denunciado que estas escenas han perjudicado gravemente su carrera.

La actriz se encuentra en plena promoción de su nuevo proyecto cinematográfico, 'Fast & Furious 9' y en una entrevista para el podcast 'Make It Reign' de Josh Smith, en el que habló cómo aparecer desnuda en la ficción basada en la saga literaria de George R.R. Martin provocó que le ofreciesen proyectos en los que había desnudos gratuitos.

"Cuando hice 'Juego de tronos', acepté ciertas escenas de desnudo", declaró la actriz. "Y la percepción que hubo con otros proyectos fue que, cuando el papel requería que apareciese desnuda, ellos pensaban que estaba abierta a hacer cualquier cosa porque ya había aparecido sin ropa en la serie", agregó.

"Lo que la gente no se dio cuenta es que [con 'Juego de tronos'] acepté unos términos concretos para ese proyecto en particular y eso no tiene por qué aplicarse a otros papeles que vaya a tener", continuó.

"Ha habido gente que me retaba y me decía que eran escenas imprescindibles, que eran necesarias. Yo les respondía que, si lo requerían, de acuerdo, pero que no me sentía cómoda con ese nivel de desnudez y que tampoco lo veía tan necesario para ciertos papeles", detalló.

Emmanuel también resalta que ponía en valor "las diferencias creativas" que podían surgir, pero que si sentía que había gratuidad en las secuencias y se negaban a modificarlas, salía del proyecto.

La intérprete no ha sido la única actriz en declarar que las escenas de desnudo han perjudicado su carrera. Emilia Clarke, la icónica Daenerys Targaryen, ya declaró cómo hubo otros proyectos que rechazó porque querían que apareciese desnuda sin una justificación clara.

"Soy mucho más inteligente [ahora] y sé cuándo me siento cómoda en una situación y hasta dónde puedo llegar. He tenido discusiones cuando he dicho que una sábana debía seguir tapándome. Me respondían: 'no querrás decepcionar a tus fans de Juego de tronos'. Yo les respondía: ¡qué os jodan!", declaró Clarke al podcast 'Armchair Expert'.