El Mundial de fútbol también se verá en Movistar Plus+

Movistar Plus+ emitirá el Mundial de fútbol 2026 a través de su canal de pago DAZN. La plataforma de streaming también ofrecerá contenido adicional, como reportajes y entrevistas, así como la posibilidad de ver los partidos en diferido.

A través de la oferta miMovistar, los espectadores podrán acceder a todos los partidos del Mundial: 104 encuentros en total y 48 países, incluidos los partidos en abierto y todos los de la selección española. El Mundial de la FIFA arrancará el próximo 11 de junio y se celebrará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Tras la conquista de Argentina de la última cita mundialista, España se encuentra entre las principales favoritas para recuperar el trono que ocupó en el Mundial de Sudáfrica en 2010. El equipo de Luis de la Fuente ya levantó la última Eurocopa y ahora tiene como objetivo subir al mismo podio que la selección femenina de fútbol. Los países que se verán las caras con la Roja en la fase de grupos serán Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Son también favoritos para pelear por el torneo otros combinados como la propia Argentina de Lionel Messi, que jugará su último mundial con la albiceleste; Brasil de Ancelotti, Vinicius y Rodrygo; la Portugal de Cristiano Ronaldo y conducida por Roberto Martínez; Inglaterra de Jude Bellingham; la Alemania dirigida por Nagelsmann o Marruecos de Brahim y Achraf Hakimi.