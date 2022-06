Mueren dos actores en el rodaje de una serie de Netflix

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix apostó por la ficción brasileña con El escogido, serie que sigue a tres médicos destinados a llevar la vacuna del Zika a la zona del Gran Pantanal. La tragedia ha golpeado a la producción, ya que dos de sus actores han fallecido en un accidente de tráfico.

Variety revela que Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar iban a bordo de una furgoneta cuando sufrieron el fatal accidente cerca de la ciudad de Mulegé (Baja California Sur, México). Algunos medios locales aseguraron que el vehículo volcó después de salirse de la carretera en una zona desértica. Otros dos intérpretes y cuatro miembros del equipo de la ficción resultaron heridos.

Una fuente cercana a la producción confirmó que el accidente no ocurrió en el set. Los miembros del elenco estaban desplazándose desde Santa Rosalía hacia el aeropuerto. La investigación sobre el accidente sigue en curso.

Sin embargo, el entorno de los fallecidos ha solicitado una investigación exhaustiva, ya que aparentemente la producción contaba con problemas logísticos y de transporte que podrían haber jugado un papel clave en el suceso.

"Esto es una súplica de justicia por estas muertes. No fue un accidente ordinario, el elenco se había quejado abiertamente de los problemas de logística y transporte que afrontaba esta producción, tachándolos de ilógicos, poco razonables, ignorantes y estúpidos. Las condiciones de la camioneta eran totalmente inadecuadas para el transporte de personas: neumáticos gastados, frenos ruidosos, volante flojo, no todos los cinturones de seguridad funcionaban, señales de peligro fácilmente identificables", denunció el guionista Rick Zazueta en Facebook.

"Pero el espectáculo debe continuar, los actores quieren trabajar, y no tienen tantas oportunidades, por lo que aceptan estos trabajos con grandes sueños de Netflix y la promesa de un pequeño cheque", agregó Zazueta.

Además, Liliana Conlisk Gallegos, amiga de Juan Francisco González Aguilar, también denunció la situación en declaraciones a Daily Beast. "Me llena de rabia que haya informaciones de abuso y explotación desvelados por personas involucradas en la producción. Me gustaría exigir que esto se investigue más a fondo. Si no estaba pasando nada malo, entonces no debería haber ningún problema para dar toda la información", reivindicó. Por el momento Netfix ha declinado hacer comentarios sobre el accidente.

El escogido es una producción de Redrum. La compañía ha decidido detener la grabación de la serie por el momento. Actualmente no está claro cómo afectará el incidente al futuro de la ficción, cuya primera temporada se estrenó en 2019 y está basada en la serie de cómics American Jesus.