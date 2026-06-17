Muere William Smithers, actor de Dallas, Peyton Place y Papillon, a los 98 años - CBS

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

William Smithers, actor de títulos como Dallas, Peyton Place o Papillon, ha fallecido. El intérprete murió el pasado 26 de mayo en Santa Barbara, California, a los 98 años de edad. Por el momento, no se ha revelado la causa de la muerte.

Aunque Smithers falleció semanas atrás, la noticia no se dio a conocer hasta el pasado lunes 15 de junio, cuando el medio Santa Barbara Independent le dedicó un obituario.

Entre los papeles más icónicos del actor destaca el de Jeremy Wendell, el magnate petrolero y némesis de J.R. Ewing (Larry Hagman) en Dallas, papel que interpretó a lo largo de decenas de episodios de la mítica serie, entre 1981 y 1989.

LA CARRERA DE WILLIAM SMITHERS, MÁS ALLÁ DE DALLAS

Nacido en Richmond, Virginia, el 10 de julio de 1927, Smithers sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y debutó en Broadway en 1951, encarnando a Teobaldo Capuleto en Romeo y Julieta, compartiendo escenario con Olivia de Havilland. Por esa interpretación ganó un Theatre World Award. En 1952, fue admitido en el The Actors Studio y en 1957 recibió un premio Obie por su encarnación de Treplev en La gaviota, de Antón Chéjov.

Aparte de en numerosas obras de teatro, Smithers apareció en múltiples series de televisión, como Suspense, Expectación, Studio One o Peyton Place, ficción en la que dio vida a David Schuster entre 1965 y 1966. Más tarde, apareció en episodios de Judd, abogado defensor, Tarzán, Los invasores, Misión: Imposible, Mannix, Star Trek: La serie original, F.B.I., Marcus Welby, El hombre de los seis millones de dólares y Executive Suite, entre otras.

En cuanto a su trabajo en largometrajes, el actor formó parte del reparto de cintas como ¡Ataque!, Su majestad el Hampa, Scorpio o Papillon.