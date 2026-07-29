Muere Tom Chadbon, actor de Juego de Tronos o Doctor Who, a los 80 años - HBO MAX

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Tom Chadbon, actor conocido por sus apariciones en series de televisión tan populares como Doctor Who y Juego de Tronos o películas como Casino Royale, ha fallecido a los 80 años.

Según informa la BBC, fue Fantom Events, una empresa editorial y de organización de eventos con la que había colaborado, la que confirmó en una publicación en redes sociales que el actor falleció el pasado fin de semana.

"Siempre fue un hombre cálido y amable con el que trabajar, y enviamos nuestras condolencias a su familia en estos momentos tan tristes", reza el comunicado de la editorial.

We are sorry to hear the news that Tom Chadbon passed away last weekend.



Tom was a familiar face to many from his numerous television and film credits. He was always a warm and friendly man to work with and we send our condolences to his family at this sad time. pic.twitter.com/gsBidTHGfy — Fantom Tweets (@fantomfilms) July 27, 2026

El actor, nacido en Luton, disfrutó de una carrera interpretativa de casi 50 años centrada esencialmente en la televisión, aunque también realizó algunos trabajos en la gran pantalla como Bailar con un extraño (1985) de Mike Newell, Tess (1979) de Roman Polanski y también tuvo un pequeño papel en la primera película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, Casino Royale (2006).

Chadbon actuó junto a Tom Baker en el episodio de Doctor Who de 1979 titulado City of Death, que atrajo a más de 16 millones de espectadores en Reino Unido y que, aún a día de hoy, sigue siendo el episodio más visto en la historia de la serie.

Chadbon interpretó al detective privado Duggan en esta historia ambientada en París, que incluía un complot para robar la Mona Lisa y un cameo de John Cleese, de Monty Python. El capítulo contó con guión de Douglas Adams, el creador de La guía del autoestopista galáctico.

El actor regresó a Doctor Who en 1986 junto a Colin Baker, interpretando a Merdeen en una entrega titulada The Mysterious Planet. Chadbon continuó apareciendo en papeles secundarios en series como Peep Show, The Bill, Midsomer Murders y Where the Heart Is.

En 1997, actuó junto a Charles Dance, Diana Rigg y Emilia Fox en la adaptación de ITV de Rebecca. También tuvo apariciones habituales en la serie británica Casualty entre 2008 y 2011 como Henry Williams, el director de cuidados intensivos del hospital.

Su última aparición en televisión data de 2027 y tuvo lugar en el episodio final de la séptima temporada de Juego de Tronos, serie basada en la saga de fantasía de George R.R. Martin, en el que interpretó al Gran Septón Maynard.