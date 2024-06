Muere Taylor Wily, actor de Hawai 5.0, a los 56 años

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Taylor Wily, actor que encarnó al personaje conocido como Kamekona en la popular serie policiaca Hawai 5.0, ha fallecido. El intérprete tenia 56 años.

El medio KITV ha anunciado que Wily falleció el 20 de junio. Las causas del fallecimiento no han sido reveladas. Peter M. Lenkov, productor ejecutivo de Hawai 5.0, confirmó la noticia en Instagram. "Estoy devastado. Con el corazón roto", aseguró.

"Como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un personaje habitual en la serie y en mi vida. Eras familia. Y te echaré de menos todos los días, hermano. Cuando hablamos la semana pasada, nos reímos de la razón que tenías desde el día uno. Hawai 5.0 era el trabajo de nuestros sueños. Y tuve mucha suerte de poder compartir esa magia juntos", agregó en otro post.

Nacido como Teila Tuli el 14 de junio de 1968, Wily era de Laie, Hawaii y era de ascendencia samoana-americana. Antes de convertirse en actor, fue un exitoso y popular luchador de sumo y de artes marciales mixtas. Después de dejar el sumo, Wily comenzó a competir en Ultimate Fighting Champships, compitiendo como Teila Tuli en su primera pelea en UFC en noviembre de 1993.

Su primer papel revelante como actor en una película le llegó en la comedia Paso de ti de 2008, en la que interpretó a un trabajador de un hotel que se hace amigo del personaje de Jason Segel. En 2010 fichó por Hawai 5.0 como el informante Kamekona, un personaje que interpretaría durante los siguientes diez años. Interpretó el mismo personaje en siete episodios de Magnum P.I. de 2018 a 2020.