Muere Susan Saint James, ganadora del Emmy por Kate y Allie y McMillan y esposa, a los 80 años - UNIVERSAL TELEVISION

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Susan Saint James, actriz ganadora del Emmy por la serie Kate y Allie y conocida especialmente por protagonizar junto a Rock Hudson la serie policíaca McMillan y esposa, falleció el pasado lunes a los 80 años tras ser diagnosticada de cáncer de páncreas.

Ha sido uno de los representantes de Saint James quien confirmó el fallecimiento en un comunicado a People, donde recuerda a la actriz como una persona "que dedicaba su tiempo y energía a los demás, algo que valoraba más que el dinero, y que siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes lo Necesitaban. Enseñó a sus hijos a pararse un momento, tratar a los demás con amabilidad y preocuparse por quienes los rodeaban".

"Nunca trataba a nadie como a un desconocido. Cada persona con la que se encontraba se convertía, en ese momento, en la más importante de la sala, desde un compañero de la junta directiva hasta el dependiente de una zapatería, que solía acabar conociendo toda su vida. Una de las mayores muestras de su generosidad tuvo lugar semanas después de perder a su hijo menor, Teddy, en el accidente aéreo del 28 de noviembre de 2004", continúa el texto. "Durante el funeral, dedicó unas palabras a cada uno de sus otros hijos y a su marido, en las que encontró la forma de reconfortarlos y ayudarlos a sobrellevar el dolor", Añade.

"Incluso en el momento más duro de su vida, siguió anteponiendo el bienestar de los demás al suyo propio. Días después del accidente, se reunió con Tim Russert para agradecer a todas las personas que les habían mostrado su apoyo y asegurarles que la familia estaba bien. Afrontó todo lo que vino después con esa misma fuerza y actitud positiva, y nunca las perdió", prosigue.

"Le sobreviven su marido, Dick Ebersol; sus cuatro hijos, Sunshine Lucas, Harmony Lucas, Charlie Ebersol y Willie Ebersol; sus siete nietos; su hermana, Mary Mercedes Dewey, y su querida perra de asistencia, Lola", concluye el comunicado.

SAINT JAMES Y SU POPULARIDAD A FINALES DE LOS 60

Nacida en Los Ángeles el 14 de agosto de 1946, Saint James creció en Rockford, Illinois, antes de dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje y la interpretación. La actriz se convirtió en un rostro habitual de la televisión a finales de los años 60 gracias a la serie de NBC Audacia se llama el juego, donde interpretaba a Peggy Maxwell, una asistente de investigación.

Su trabajo en la ficción le valió tres nominaciones a los Emmy y el premio a mejor actriz de reparto en una serie dramática en 1969. Posteriormente, protagonizó junto a Rock Hudson la serie McMillan y esposa, en la que interpretó a Sally McMillan, mujer de un comisario de policía de San Francisco, entre 1971 y 1976. Su trabajo en la ficción le valió otras tres nominaciones a los premios Emmy.

Años después, en 1984, Saint James regresó a la televisión con Kate y Allie, de CBS, en la que compartió protagonismo con Jane Curtin. Ambas interpretaban a dos madres divorciadas que decidían compartir un apartamento en Manhattan y criar juntas a sus hijos. La serie se mantuvo en antena durante seis temporadas y le valió a Saint James otras dos nominaciones a los premios Emmy.