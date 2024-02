Muere Richard Lewis, actor de Curb Your Enthusiasm y Larry David le dice adiós: "Me ha hecho llorar, no se lo perdonaré"

MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

El actor y comediante Richard Lewis falleció el pasado martes a los 76 años a causa de un infarto. El humorista, que confirmó el pasado mes de abril que le habían diagnosticado Parkinson, es principalmente recordado por su papel en Curb Your Enthusiasm. El creador y protagonista de la serie, Larry David, ha querido despedirse públicamente de él.

David emitió un sentido comunicado a través de HBO en el que le daba un último adiós a su compañero y amigo. "Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida él ha sido como un hermano para mí", rememora el cómico.

"Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me hizo llorar y eso nunca se lo perdonaré", concluye el mensaje. David y Lewis interpretaban a dos versiones semificticias de sí mismos en Curb Your Enthusiasm. El fallecido se convirtió en uno de los personajes secundarios más queridos por los espectadores.

En 2021, Lewis anunció que no regresaría a la serie en su undécima temporada pues necesitaba tiempo para recuperarse de tres operaciones. Sin embargo, sorprendió a los espectadores con una aparición sorpresa en uno de sus episodios. Recientemente, también ha regresado en la temporada 12, que actualmente está en emisión en HBO.

David no ha sido la única celebridad que ha querido despedirse de Lewis. La oscarizada Jamie Lee Curtis, que coprotagonizó junto al humorista la serie Cariño de papel, ha emitido su homenaje al artista a través de sus redes sociales. "Acabo de leer que mi amigo Richard Lewis ha muerto. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando vi un cartel de él sobre un stand up en Sunset Boulevard cuando estábamos haciendo el casting para el piloto de Cariño de papel para la ABC y le pedí al equipo que lo trajeran a una audición para interpretar a mi mejor amigo/tal vez novio, Marty Gold", rememora.

"Pensé que era guapo. Me hizo reír, que es lo único que una mujer fuerte y capaz no puede hacer por sí misma. Obtuvo el papel cuando solté una carcajada porque pronunció mal la palabra 'bizcocho Bundt'. Dejó boquiabiertos a todos los demás. Era una serie de un triángulo amoroso y no dieron luz verde a ese piloto, pero volvieron y me dijeron que la química con Richard era genial y que podíamos rehacer el piloto original, que es la serie que terminamos haciendo durante unos cuantos años"; continúa la actriz.

"También era un humorista de stand-up y odiaba tener público en vivo, mientras que a mí, que nunca había hecho una obra de teatro, me encantaba. Solía esconder sus frases en todas partes del set, en los accesorios, en los marcos de las puertas, en mi cara en los primeros planos y siempre llevaba un portapapeles con sus diálogos. Resulta que era un actor maravilloso. Profundo y tremendamente divertido", celebra la intérprete.

"Pasamos juntos por la muerte de nuestro amigo y coprotagonista, Richard Frank, y lamentamos la pérdida de nuestro productor y amigo, John Ritter. El último mensaje de texto que Richard me envió fue con la esperanza de poder convencer a ABC/Disney para que lanzaran otra tanda de episodios de la serie", desvela a continuación.

"Él también es la razón por la que estoy sobria. Me ayudó. Estaré eternamente agradecida con él solo por ese acto de generosidad. Encontró el amor en Joyce y eso, por supuesto, además de su sobriedad, es lo que más le importaba. Estoy llorando mientras escribo esto. Extraña forma de darle las gracias a un hombre dulce y divertido. Descansa entre risas, Richard. ¡Mi Marty, te amo, Hannah!", concluye Curtis.

Junto a ellos, otros nombres reconocidos de la industria han mostrado su pesar por el fallecimiento de Lewis. "Descansa, Richard* intentaré cuidar bien nuestra cara", se despedía el cómico y presentador Jon Stewart. "Absolutamente devastado por esta noticia. Richard era mi héroe cuando yo hacía stand up. Tuve la suerte de conocerlo y era un hombre maravilloso. Muy solidario, amable y verdaderamente una de las personas más divertidas del planeta. Te echaremos de menos, amigo mío", publicaba el director Paul Feig en X (Twitter).

