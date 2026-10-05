Muere Reggie McFadden, comediante y actor de La vida en color, a los 57 años - FOX

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Reggie McFadden, comediante y actor de títulos como La vida en color, Moesha, Getting personal, Little Nicky y Larry David (Curb Your Enthusiasm), ha fallecido. El intérprete tenía 57 años.

Según dio a conocer la hermana del artista, la novelista Bernice McFadden, a The Hollywood Reporter, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó a la familia de que McFadden había fallecido en Tanzania, donde llevaba viviendo unos 18 años. Por el momento, la familia no sabe ni cuándo murió el actor ni cuál fue la causa.

CARRERA DE REGGIE MCFADDEN

Nacido el 30 de noviembre de 1968, McFadden creció en Brooklyn y, tras decidir dedicarse a la comedia, en 1991 consiguió aparecer en Def Comedy Jam. El actor se trasladó a Los Ángeles y obtuvo pequeños papeles en las series Martin, Viva Cabaret, Vivir con Mr. Cooper y Entrenador.

Entre 1993 y 1994, McFadden formó parte del programa La vida en color, apareciendo hasta en 23 episodios. Otros títulos de su filmografía incluyen Moesha, Gun, Getting Personal y Larry David (Curb Your Enthusiasm), donde encarnó a un oficial de policía en un capítulo.

El intérprete presentaba un especial de comedia en Comedy Central y actuaba habitualmente en Las Vegas. Era además el propietario de Olduvai Records, una empresa vinculada a la extracción de oro y la producción de entretenimiento (de hecho, tiene un contrato de distribución con The Orchard, filial de Sony Music en Nueva York).