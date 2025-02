Muere el protagonista de Los Roper, Brian Murphy, a los 92 años

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Brian Murphy, actor y cómico conocido por por su papel en las 'sitcom' británicas de los años 70 Los Roper o Un hombre en casa, ha fallecido a los 92 años.

Murphy, que falleció en su casa del condado de Kent (Inglaterra) el pasado domingo 2 de febrero por la mañana, según informa la BBC. Thomas Bowington, amigo y agente de Murphy, recordó al fallecido destacando su gran "talento y humanidad" describiéndolo como un "hombre alegre y profundamente bondadoso". Al actor le sobreviven su esposa, la actriz Linda Regan, y sus dos hijos. "Tuve la suerte de encontrar en vida a mi alma gemela. Brian, a quien amaré siempre", afirmó la Sra. Regan.

Nacido en la isla de Wight en 1932, Murphy comenzó su carrera como actor en la década de 1950, cuando formó parte del pionero Theatre Workshop. Fundado por Joan Littlewood y su socio Gerry Raffles, se dedicaba a modernizar el teatro y llegar al público de clase trabajadora.

En sus inicios, Murphy trabajó estrechamente con la directora teatral Joan Littlewood durante los inicios de su carrera y actuó en muchas producciones de Shakespeare dirigidas por Littlewood. Fue entonces cuando, a las órdenes de la directora, probó suerte en la gran pantalla formando parte del reparto de la comedia de cocina Sparrows Can't Sing.

Pero fue en la televisión donde alcanzó gran popularidad. Primero en la serie Un hombre en casa, una comedia de ITV que exploraba la dinámica de un hombre y dos mujeres que compartían piso en los años setenta.

La serie, que contó con casi 40 capítulos divididos en seis temporadas, fue un enorme éxito que contó incluso con su propia película, estrenada en 1974 y dirigida por John Robins, y con su remake estadounidense, titulado Apartamento para tres.

Posteriormente protagonizó junto a Yootha Joyce en el papel de su esposa el spin-off titulado Los Roper, en la que Murphy interpretaba a George Roper, un hombre sin más aspiraciones que beber cerveza y pasar el día en su sofá. La serie sobre este matrimonio mal avenido se emitió de 1976 a 1979 durante cinco temporadas y 38 episodios.

Los Roper también contó con su propia película, su remake estadounidense e incluso, años después del final de la serie, con una versión teatral protagonizada por Murphy y Joyce.

Más recientemente, apareció en dos episodios del drama médico de la BBC Holby City, en el programa de sketches The Catherine Tate Show y en la comedia de ITV Benidorm, así como en el programa de comedia Last of the Summer Wine.