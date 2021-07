Muere el protagonista de Hospital General Stuart Damon a los 84 años

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Stuart Damon, actor que dio vida al doctor Alan Quartermaine en Hospital General, ha fallecido a los 84 años.

George Pennacchio, periodista de ABC7, fue el primero en dar la noticia. El reportero afirmó que estaba "lidiando con una insuficiencia renal". Posteriormente Frank Valentini, productor ejecutivo de Hospital General, confirmó el fallecimiento.

"En nombre de todos en Hospital General, quiero dar mi más sentido pésame a la familia de Stuart Damon y a todos los que lo amaron. Stuart era una leyenda absoluta de nuestra industria y le echaremos de menos profundamente", tuiteó Valentini.

On behalf of everyone at #GH, I want to extend my deepest condolences to Stuart Damon’s family and all who loved him. Stuart was an absolute legend of our industry and he’ll be sorely missed. @GeneralHospital