Muere el presentador de Cazadores de mitos, Grant Imahara, a los 49 años

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Grant Imahara, uno de los presentadores del popular programa Cazadores de Mitos (Mythbusters), ha muerto a los 49 años de edad. "Estamos desconsolados al conocer esta triste noticia sobre Grant. Era una parte importante de nuestra familia en Discovery y un hombre realmente maravilloso. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia", señaló Discovery Channel en un comunicado.

Adam Savage, quien dirigió Cazadores de Mitos junto a Jamie Hyneman, tuiteó sobre Imahara, a quien definió un "ingeniero brillante" y cuya muerte, asegura, le ha dejado "sin palabras".

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.