Muere Pierre Deny, actor de Emily en París, a los 69 años - NETFLIX

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Pierre Deny, actor francés conocido por su participación en la serie de Netflix Emily en París, ha muerto a los 69 años debido a complicaciones relacionadas con la ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Han sido las hijas del intérprete quienes han confirmado el fallecimiento del intérprete.

"Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA", afirmaron sus hijas en un comunicado recogido por Le Parisien.

Deny era conocido por su papel de Louis de Léon en la serie de Netflix Emily en París. Durante la tercera y cuarta temporada el actor encarnó al CEO de la empresa de moda de lujo JVMA y padre de Nicolas (Paul Forman), el interés amoroso de Mindy (Ashley Park).

Pero más allá de su participación en la poplar ficción protagonizada por Lily Collins, el actor francés también participó en más de 100 películas y series en su país natal, incluyendo el thriller televisivo Asesinato en Cantal, Misterio en la Sorbona, la serie La Mantis, El cielo sobre la cabeza o Punto Muerto.

Por otra parte, Emily en París regresará a Netflix con su sexta y última temporada, cuya filmación arrancó la semana pasada en Grecia. "Hacer Emily en París con este reparto y equipo extraordinarios ha sido el viaje de mi vida. Ahora que nos adentramos en la última temporada, estoy muy agradecido a Netflix, a Paramount y, sobre todo, a los fans que han compartido este increíble viaje con nosotros. Estamos deseando compartir este último capítulo con vosotros", expresó el creador de la serie, Darren Star, en un comunicado recogido por Variety.