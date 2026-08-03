Muere Natalia Dontcheva, actriz de Lady J o Los crímenes de la abadía, a los 56 años - TF1

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Natalia Dontcheva, la actriz búlgara que conocida por sus trabajos en producciones francesas como Lady J, Brigada de élite o Los crímenes de la abadía, ha fallecido a los 56 años.

La muerte de Dontcheva la confirmó su hijastro, el productor francés Hugo Sélignac. No se ha revelado la causa de la muerte, pero Sélignac se refirió a que ella había librado una "batalla de diez años". "No te puedes imaginar lo maravillosa que me parecías y lo mucho que te queríamos", afirmó Sélignac, cuyo padre es el director Arnaud Sélignac.

"Con inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de Natalia Dontcheva. Artista de gran talento y mujer de gran sensibilidad, Natalia Dontcheva conmovió al público con la precisión de sus interpretaciones, su elegancia y su dedicación a su oficio", afirmó el agente de Dontcheva, Laurent Savry, en declaraciones recogidas por los medios británicos.

Dontcheva nació en Sofía, Bulgaria, en 1969, y durante cuatro años, entre 2011 y 2015 protagonizó la versión francesa de Doc Martin, la serie británica de ITV sobre un destacado médico de Londres, decide cambiar de vida y se muda a Cornish, un pacífico pueblo costero.

Entre sus trabajos más destacados están el drama de época Lady J (2018) dirigido por Emmanuel Mouret, y series francesas como Los crímenes de la abadía, Alice Nevers, Los desaparecidos en la Selva Negra, Intocables, Cheyenne y Lola o Brigada de élite.

Su trabajo más reciente fue en el drama francés Desapariciones Inquietantes. Dontcheva fue nominada como mejor actriz de reparto en los Premios de Cine de Quebec en 2019 por su actuación en el drama musical Sashinka dirigido por Kristina Wagenbauer.