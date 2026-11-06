Muere Kimmarie Johnson, actriz de Sensación de vivir, a los 50 años - CONTACTO

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

La actriz y modelo Kimmarie Johnson, que participó en Sensación de vivir y en la comedia Colega, ¿dónde está mi coche?, ha muerto a los 50 años. Su sobrina, Rhonda Scott, ha confirmado que falleció el pasado miércoles 4 de noviembre, después de permanecer hospitalizada por una emergencia cardíaca sufrida días antes en su domicilio de Los Ángeles.

Según ha relatado Scott, Johnson fue trasladada al hospital Cedars-Sinai el pasado 27 de octubre, donde los médicos le diagnosticaron lo que su familiar ha descrito como una "afección de aneurisma cardíaco". Por el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte. "Irradiaba una luz muy intensa y brillante. Quienes entraban en contacto con ella solo sentían energía positiva. La echaremos muchísimo de menos y seguiremos honrando su vida para siempre", ha expresado su sobrina en declaraciones a People.

Antes de iniciar su carrera como actriz, Johnson trabajó como auxiliar de vuelo y firmó con la agencia de modelos Docherty. Sin experiencia previa en concursos de belleza, ganó el certamen Miss Pennsylvania USA de 1992, una victoria que le permitió competir al año siguiente en Miss USA, donde terminó entre las seis finalistas. En 1996 se trasladó a Los Ángeles para continuar su trayectoria como modelo y abrirse camino en la interpretación.

Su primer trabajo en el cine llegó en 1998 con Let's Talk About Sex, el drama dirigido por Troy Byer. Ese mismo año interpretó a Judy en un episodio de la popular serie Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210) y tuvo un pequeño papel en la comedia Colega, ¿dónde está mi coche?, protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott en el año 2000. Su filmografía también incluyó trabajos en Shadow Fury, Wanda at Large y Break a Leg, además de una aparición en V.I.P., la serie encabezada por Pamela Anderson.

En 2003 nació su hijo, Cameron Nino, y Johnson hizo una pausa en su carrera como actriz para centrarse en la maternidad, aunque durante esa etapa siguió formándose con clases en The Groundlings. También desarrolló una faceta empresarial vinculada a los productos para el cuidado de la piel. Le sobreviven su hijo y su sobrina, que ha trasladado públicamente el recuerdo de la familia tras su fallecimiento.