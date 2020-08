Muere Kamala, legendario luchador de la WWE, a los 70 años

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

James Harris, luchador profesional de la WWE conocido como Kamala, ha fallecido a los 70 años.

La muerte del luchador fue anunciada en un primer momento por la cuenta de Twitter @80sWrestling_ y posteriormente confirmada por el perfil oficial de la WWE.

We are saddened to report that Kamala has passed away. RIP ❤️🙏🏻❤️ pic.twitter.com/Sz50U5kzAU

WWE is saddened to learn that James Harris, known to WWE fans as Kamala, has passed away at age 70. https://t.co/d0kGY4GcTO

Por el momento no se ha confirmado de forma oficial la causa de su fallecimiento, aunque las últimas informaciones revelan que Kamala dio positivo por coronavirus días antes de su muerte.

Así lo asegura Jason King, periodista de Bleacher Report, que informa que la mujer del luchador confirma que Kamala había dado positivo por COVID-19 el miércoles, que probablemente contrajo en una de sus numerosas visitas semanales para hacerse la diálisis. Fue hospitalizado en la noche del miércoles y estaba de buen humor el domingo por la mañana, pero durante la tarde de ese mismo domingo, sufrió un paro cardíaco y falleció.

Spoke w/ Kamala’s wife. He tested positive Wednesday for COVID which he likely contracted from one of his numerous weekly visits to the dialysis center. Was hospitalized Wednesday night & seemed fine & in good spirits this morning. Went into cardiac arrest & passed this afternoon