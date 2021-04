Muere James Hampton, el padre de Teen Wolf, a los 84 años

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

James Hampton, conocido por haber interpretado a Hannibal Dobbs en 'Los fuertes del fuerte' y al padre de Michael J. Fox en la mítica 'Teen Wolf (De pelo en pecho)', ha muerto a los 84 años en Fort Worth, Texas, debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson que padecía. Destacó también en 'Rompehuesos' y 'El otro lado de la vida'.

Según informa The Hollywood Reporter, el intérprete, nacido en Oklahoma City el 9 de julio de 1936, falleció este pasado miércoles 7 de abril, según confirmó un portavoz de la familia del actor. Durante muchos años fue amigo de Burt Reynolds -fallecido en 2018, a quien conoció en 1963, durante el rodaje de la serie wéstern 'La ley del revólver'.

Fue compañero de reparto en varias películas protagonizadas por Reynolds como 'El hombre que amó a Cat Dancing', 'Un caradura simpático', 'Destino fatal' y 'Rompehuesos', por la que Hampton fue nominado al Globo de Oro al mejor actor revelación en 1975. Además, dirigió y escribió varios episodios de la sitcom 'La familia Newton', que protagonizó Reynolds entre 1990 y 1994 para la CBS.

Su primer papel conocido fue el del soldado Hannibal S. Doobs en la comedia-wéstern 'Los fuertes del fuerte', llegando a aparecer en sus dos temporadas y sus 65 episodios, que emitió ABC entre 1965 y 1967. Posteriormente, fue popular también por su papel de LeRoy B. Simpson en 'El show de Doris Day'.

Pero uno de sus papeles más populares fue el del padre de Scott Howard (Michael J. Fox) en la icónica cinta de 1985 'Teen Wolf (De pelo en pecho)'. Reapareció en su secuela, estrenada en 1987, y también participó en la serie animada de 1986, en la que puso voz a su personaje de las películas.

Entre las películas más destacadas de su carrera están 'El batallón más loco del Oeste', 'El gato que vino del espacio', 'El síndrome de China', 'Danny y Max' y 'Soltera a los 40'. En televisión, se le pudo ver también en 'Amor a la americana', 'The Red Hand Gang', 'Maggie', 'Punky Brewster', 'Days of Our Lives', 'Padres forzosos' y 'Melrose Place'.