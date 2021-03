Muere George Segal, actor de Los Goldberg, a los 87 años

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

George Segal, quien dio vida a Pops en Los Goldberg y estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto por su rol de Nick en ¿Quién teme a Virginia Woolf?, ha fallecido a los 87 años.

Según Deadline, el intérprete falleció en Santa Rosa (California). Su esposa, Sonia Segal, confirmó la noticia. "La familia está devastada al anunciar que esta mañana George Segal falleció debido a complicaciones derivadas de una operación de bypass", dijo en un comunicado.

Durante los últimos ocho años, Segal había sido un miembro habitual del reparto de Los Goldberg, comedia familiar de ABC. El último episodio que filmó antes de su muerte se emitirá el 7 de abril.

Nacido el 13 de febrero de 1934 en Long Island (Nueva York), Segal debutó frente a las cámaras en la tv movie de 1960 The Closing Door. El actor es conocido por su papel de Jack Gallo en la comedia televisiva Dame un respiro, que le valió dos nominaciones al Globo de Oro. También encabezó el drama de detectives Murphy's Law y las comedias Take Five y Retired at 35. En 1965 ganó el Globo de Oro a la nueva estrella del año por Los nuevos internos.

Además, Segal fue nominado al Oscar por ¿Quién teme a Virginia Woolf?, dirigida por Mike Nichols y coprotagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton. Trabajó en cintas como El barco de los locos de Stanley Kramer, La matanza del día de San Valentín de Roger Corman, Bye Bye Braverman de Sidney Lumet, ¿Dónde está papá? de Carl Reiner, La gatita y el búho de Herbert Ross o California Split de Robert Altman.