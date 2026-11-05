Muere Charles F. Porter, actor de House o Sin rastro, a los 47 años - CHARLES F. PORTER ENJOYING THE JOURNEY

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Charles F. Porter, actor conocido por su participación en series como House, Bones y Sin rastro, ha muerto en su domicilio de California. El interprete y productor tenía 47 años.

Según ha confirmado su familia a The Hollywood Reporter, Porter falleció el lunes 2 de noviembre en su domicilio de Calabasas, California, después de convivir durante 17 años y medio con un linfoma de Hodgkin.

Su esposa, Candice Tab-Porter, ha comunicado la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales. "Con el corazón lleno de tristeza, quería compartir el fallecimiento de mi marido, Charles Frederick Porter. Me siento honrada de haber estado a su lado durante los increíbles 18 años que compartimos", ha escrito.

El texto también ha destacado lo que aprendió junto a él: "Charles me enseñó a estar presente, vivir el momento y disfrutar de toda la belleza que la vida podía ofrecer". La pareja tenía dos hijas, Layla Rose, de nueve años, y Juliette Jasmine, de seis.

Nacido el 13 de marzo de 1979 en Oxford, Inglaterra, Charles Frederick Porter II era hijo de un militar de la Fuerza Aérea estadounidense y de madre británica. Antes de desarrollar su carrera en la interpretación, jugó al fútbol americano en la Universidad de Duke. Su trayectoria televisiva incluyó apariciones en The Parkers, House, Sin rastro y Bones, mientras que en 2011 protagonizó Wendell Scott: A Race Story, una película de ESPN sobre el pionero piloto negro de la NASCAR.

En su faceta como productor, Porter fundó Black Bench Productions, desde donde impulsó películas independientes centradas en la fe, la familia, la resiliencia y la redención, además de promover oportunidades para artistas y cineastas negros. Fue una de las figuras clave detrás de Finding Faith, escrita y dirigida por LazRael Lison y protagonizada por Paula Patton, Loretta Devine y Keith David. Estrenada en 2025, la película seguía a una mujer que pierde la confianza en Dios tras la muerte repentina de su marido.

En el momento de su fallecimiento, Porter continuaba desarrollando proyectos cinematográficos vinculados a la fe y trabajaba en un libro titulado B+, inspirado en el cambio de su grupo sanguíneo después de uno de los tres trasplantes de médula ósea a los que se sometió. Según The Hollywood Reporter, estuvo acompañado en sus últimos momentos por su esposa, su cuñada y su amigo y antiguo compañero de Duke William L. Hill. Además de su mujer y sus hijas, le sobreviven su madre y sus hermanos.