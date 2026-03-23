Muere Carrie Anne Fleming, actriz de iZombie y Sobrenatural, a los 51 años

Muere Carrie Anne Fleming, actriz de Sobrenatural y iZombie, a los 51 años - WARNER BROS. TELEVISION

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Carrie Anne Fleming, actriz de la serie Sobrenatural, ha fallecido a los 51 años. Según informa a Variety Jim Beaver, su compañero de reparto en aquella ficción, la intérprete canadiense murió el 26 de febrero a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de mama.

"Era una fuerza de la naturaleza, rebosante de vitalidad y de buena voluntad, extraordinariamente afable, con una risa arrebatadora y una personalidad absolutamente adorable que parecía no tener interruptor de apagado", señala en Facebook Beaver, que en Sobrenatural encarnó Bobby Singer, el marido del personaje de Fleming.

"Murió en paz, rodeada de sus seres queridos. Fue un gran privilegio haber conocido a Carrie. Era un alma hermosa, inspiradora y, por encima de todo, amable. Se la echará muchísimo de menos", expresa el representante de Fleming en un comunicado remitido a People.

CARRIE ANNE FLEMING (1974 - 2026)

Nacida el 16 de agosto de 1974 en Nueva Escocia, los primeros papeles de Fleming llegaron en los años noventa con un personaje recurrente en Viper (1994), serie de acción policial, y una breve aparición en Terminagolf (1996), la comedia protagonizada por Adam Sandler. A partir de ahí encadenó pequeños trabajos en cine y televisión hasta que en 2005 Dario Argento la eligió para encabezar Jenifer, episodio de Maestros del horror donde interpretó a una mujer desfigurada con impulsos caníbales.

Tras aquel papel, Fleming se convirtió en una intérprete habitual dentro del fantástico y el terror televisivo, con apariciones en títulos como Bloodsuckers (2005) y The Tooth Fairy (2006). Uno de sus personajes más recordados llegó con Sobrenatural (2005), la longeva y ya mítica serie de terror fantástico de The CW en la que interpretó a Karen Singer, la esposa de Bobby Singer.

Una década después, Fleming sumó otro de los papeles más reconocibles de su carrera en iZombie (2015), la serie de The CW donde encarnó de forma recurrente durante cinco temporadas a Candy Baker. Más allá de estas producciones, Fleming también formó parte de series como Supergirl (2015), UnREAL (2015), Continuum (2012), The L Word (2004) o Smallville (2001) y de películas como Novio por una noche (2007) y El juego del matrimonio (2007).