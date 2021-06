Muere la actriz de Doctor Who Jackie Lane a los 79 años

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Jackie Lane, quien interpretó a Dodo Chaplet, la acompañante del primer Doctor en la serie británica Doctor Who, ha muerto a los 79 años, según ha informado la cuenta de Twitter oficial de la serie.

Lane acompañó al viajero del tiempo encarnado por William Hartnell durante la tercera temporada desde el serial Bell of Doom hasta The War Machines. Lamentablemente, la mayor parte de su viaje a bordo de la Tardis se ha perdido, ya que su aparición se enmarca dentro de los episodios perdidos del primer Doctor. De los 19 capítulos que filmó, solo se ha podido recuperar la imagen de 8 de ellos.

A pesar de su breve paso por la franquicia, la actriz participó dentro de los actos conmemorativos que la BBC organizó por su 50 aniversario en 2013.

