Muere el actor de Urgencias John Aylward a los 75 años

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

John Aylward, actor conocido por su papel como eel doctor Donald Anspaugh en la serie Urgencias, ha fallecido. El intérprete tenía 75 años.

Su agente, Mitchell K. Stubbs, confirmó a Variety que Aylward murió el pasado lunes 16 de mayo en Seattle. Falleció por causas naturales.

Nacido el 7 de noviembre de 1946 en Seattle, Aylward se graduó en Arte Dramático en la Universidad de Washington en 1970. Comenzó trabajando como actor de teatro, fundando el Empty Space Theatre de Seattle en 1973. También trabajó de manera habitual en el Repertory Theatre, ubicado en su ciudad natal.

En televisión debutó con la tv movie The Secret Life of John Chapman y posteriormente apareció en producciones como Doctor en Alaska, Quemadura en tercer grado, Testigo en las sombras o Amnesia. En 1996 le llegó su gran oportunidad gracias a Urgencias, rodando 74 episodios. Hizo su última aparición en la ficción en 2008 durante la decimoquinta y última temporada.

En la pequeña pantalla también ha aparecido puntualmente en títulos como Mad Men, C.S.I., El mentalista, Sin rastro, Caso abierto, Fringe (Al límite) o Nobodies. Además, es recordado por haber participado en seis capítulos de El ala oeste de la Casa Blanca.

Su filmografía incluye películas como Instinto, The Crazies, Armageddon, La madre del novio, Abajo el amor o 9 días. Sus últimos trabajos datan del año 2020, cuando lanzó las cintas The Nowhere Inn y The Way Back y apareció en varios episodios de Briarpatch.