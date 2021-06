Muere el actor de The Wire y Ley y Orden Robert Hogan, a los 87 años

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Robert Hogan, actor que participó en series como The Wire, Ley y orden, Se ha escrito un crimen o Barnaby Jones, ha fallecido a los 87 años.

Tal como señala Deadline, el intérprete falleció el pasado jueves 27 de mayo en su casa de Maine debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

Nacido el 28 de septiembre de 1933 en Nueva York, el actor acumuló más de 150 créditos en su filmografía y estuvo en activo durante seis décadas. Sirvió en el ejército en Corea y regresó a su ciudad natal para estudiar ingeniería en la Universidad de Nueva York. Después de realizar una prueba de aptitud para determinar si ese campo era realmente su vocación, los resultados determinaron que era apto para las artes y decidió darle una oportunidad a la interpretación

Debutó en la serie As the World Turn y posteriormente consiguió papeles en títulos como Intriga en Hawai, El show de Donna Reed, Hospital General o La dimensión desconocida. En 1968 se unió a Peyton Place, serie en la que dio vida a Tom Winter en 63 episodios. También tuvo papeles habituales en series como F.B.I., Operation Petticoat, Barnaby Jones, Secrets of Midland Heights, Alicia o Another World.

En 2003 fichó por The Wire, encarnando a Louis Sobotka en cuatro entregas. Rodó nueve episodios para Ley y orden y apareció en un capítulo de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.

Además, el actor trabajó en películas como Blue Christmas, Un buen matrimonio, Welcome to Academia o Sweet Land. Su último crédito data de 2018, cuando rodó un cortometraje titulado The Deplorable.