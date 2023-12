Muere el actor de Star Wars y Doctor Who Richard Franklin a los 87 años

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

Richard Franklin, actor y director británico conocido por su participación en la serie Doctor Who, ha fallecido. El intérprete llevaba un largo tiempo luchando contra una enfermedad de la que no han trascendido detalles y finalmente ha muerto a los 87 años.

Liam Rudden, amigo de Franklin y la persona que le gestionaba las redes sociales, confirmó la noticia con un comunicado emitido por la familia. "Richard lamentablemente ha muerto mientras dormía después de luchar contra una larga enfermedad. Estamos profundamente entristecidos por su pérdida, lo recordaremos con cariño por su generosidad, espíritu creativo y fantástica capacidad para contar historias", comienza el escrito.

Statement from Richard’s family:

“Richard sadly died in his sleep after fighting long term illness. We are deeply saddened by his loss, we will fondly remember him for his generosity, creative spirit and fantastic story telling.’

