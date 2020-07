Muere el actor de Star Trek y Doctor Who, Maurice Roëves, a los 83 años

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

El actor británico Maurice Roëves, conocido por haber aparecido en míticas series de ciencia ficción como 'Doctor Who' o 'Star Trek: La nueva generación', ha muerto a los 83 años. Con una amplia carrera en cine y televisión, entre sus otros trabajos reconocidos están las miniseries 'Norte y sur', 'Tutti Frutti' y películas como 'El último mohicano', 'Juez Dredd' o 'Macbeth'.

Ha sido su agente, Lovett Logan, el que ha dado a conocer el fallecimiento del actor, nacido en Sunderland, Inglaterra, en 1937. "Con gran tristeza, confirmamos la muerte de nuestro maravilloso cliente Maurice Roëves. Tuvo una carrera llena de éxitos, tanto en cine como en televisión, que abarcó varias décadas, desde sus inicios en Escocia hasta su llegada a Londres y Estados Unidos", declaró en un comunicado.

Tras estudiar en el Real Conservatorio de Escocia, Roëves trabajó como asistente de dirección en el Citizens Theatre. Su primer contacto con la interpretación fue en el teatro, uno de sus primeros papeles relevantes sobre las tablas fue el de Lorenzo en 'El mercader de Venecia' de Shakespeare.

Roëves apareció en 'Doctor Who' en 1984, en 'The Caves of Androzani', como Stotz, apareciendo junto con Peter Davison, que era la quinta encarnación del icónico doctor. En 1993, interpretó a un capitán romulano en 'Star Trek: La nueva generación', convirtiéndose en uno de los pocos actores en haber aparecido en dos de las más aclamadas sagas de ciencia ficción.

En 1987, fue uno de los protagonistas de la miniserie 'Tutti Frutti'. Posteriormente, tuvo varias apariciones en producciones de Hollywood como la del coronel Edmund Munro en 'El último mohicano' o el de Miller en 'Juez Dredd'. Entre sus últimos trabajos están el de Menteith en 'Macbeth', la versión dirigida por Justin Kurzel en 2015, y el de Lenny en la miniserie 'El nido', estrenada en este 2020.