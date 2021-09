Muere el actor de Sexo en Nueva York Willie Garson, a los 57 años

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Willie Garson, conocido por haber sido Stanford Blatch en 'Sexo en Nueva York' y Mozzie en 'Ladrón de guante blanco', ha fallecido a los 57 años tras una dura batalla contra un cáncer de páncreas. El intérprete rodó este año 'And Just Like That...', la continuación de la emblemática serie de HBO.

La noticia ha sido confirmada por su representante, aunque fue su hijo, Nathen Garson, y el actor Titus Welliver quienes anunciaron su deceso en redes sociales. "Te quiero mucho, papá", escribió su vástago en Instagram. "Descansa en paz, estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y que hayas podido lograr tanto. Estoy muy orgulloso de ti", declaró.

"No hay palabras. Te quiero, querido hermano. Somos menos", comentó públicamente Welliver. "Fue un amigo devoto y fue una luz brillante para todos", declaró en un comunicado HBO y HBO Max.

Nacido el 20 de febrero de 1964 en Highland Park, Nueva Jersey, obtuvo varios papeles pequeños en reconocidas series de los 80 y los 90 como 'Mister Belvedere', 'Enredos de familia', 'A través del tiempo', 'Pregúntale a Harriet', 'Melrose Place', 'Buffy, cazavampiros', 'Cinco en familia', 'Yo y el mundo', 'Ally McBeal' y 'Policías de Nueva York'.

Su popularidad vino con 'Sexo en Nueva York', interpretando al mejor amigo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y siendo uno de los personajes LGBT más reconocidos de la televisión de los 2000, además de participar en las dos películas de la serie. De hecho, este verano, se le pudo ver junto con Parker en el rodaje de la continuación de la mítica ficción de HBO en la Gran Manzana.

Además de ser reconocido también por 'Ladrón de guante blanco', se le pudo ver en otras series de televisión como 'Stargate SG-1', 'CSI: Miami', 'John from Cincinatti', 'Whole Day Down', 'Hawai 5-0' y 'Supergirl'.