Muere el actor de Sensación de Vivir David Gail a los 58 años

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

El actor David Gail, que dio vida a Stuart Carson en la cuarta temporada de Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210), ha muerto a los 58 años de edad. El intérprete estadounidense también era conocido por su encarnación del doctor Joe Scanlon en la telenovela Port Charles y contaba con docenas de otros créditos en diferentes series de televisión en la década de los 90.

La hermana de Gail anunció su fallecimiento el 20 de enero a través de Instagram. "Casi no ha habido un día en mi vida en el que no estuviste conmigo a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo", apuntó. "Te abrazaré muy fuerte todos los días en mi corazón, bello, amoroso, increíble y feroz ser humano, echándote de menos cada segundo de cada día, por siempre, nunca habrá otro", añadió. El post no indica la causa ni la fecha exacta de la muerte.

Gail debutó como actor en 1990 participando en un capítulo de Los problemas crecen. Además de trabajar en Sensación de vivir, apareció puntualmente en producciones como Se ha escrito un crimen, Un médico precoz o El abogado Matlock.

Su papel más destacado le llegó con Port Charles, spin-off de Hospital General. Rodó 216 episodios para la ficción en el papel del doctor Joe Scanlon. Asimismo, también participó en 22 capítulos de la serie Los ángeles de Robin.

Gail apareció por primera vez en Sensación de vivir en 1991 en la primera temporada y dio vida a un botones de hotel llamado Tom después de no conseguir un rol habitual, tal como reveló en Beverly Hills Show Podcast en 2021. A los directores de casting les gustó, pero le dijeron que estaba "verde", según le contó su agente.

Dos años después, con algo más de experiencia, volvió a la producción en la temporada 4 como Stuart Carson, el hijo de un rico hombre de negocios que se compromete con Brenda Walsh (Shannen Doherty). "Cuando volví fue un shock tan grande que me pregunté: '¿Cómo podría volver?'. Pero funcionó", contó Gail en Beverly Hills Show Podcast sobre su regreso a la ficción.