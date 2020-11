Muere el actor de Sailor Moon y Kamen Rider Akira Kubodera, a los 43 años

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

El actor japonés Akira Kubodera, conocido por haber interpretado a Kunzite en la serie en acción real de 'Sailor Moon' y a Kanai en 'Kamen Rider', ha muerto a los 43 años. Conocido en su país natal por varias adaptaciones teatrales de animes reconocidos como 'The Seven Deadly Sins', el intérprete se ha suicidado.

Según informa NHK, el actor fue encontrado muerto en su domicilio, situado en Nakano, región de la metrópolis de Tokio, por allegados suyos, que lo llevaron de urgencia al hospital, donde solo pudo certificarse su fallecimiento.

Aunque Kubodera no participó en el icónico anime de 'Sailor Moon', muy reconocida fue su interpretación de Kunzite en el remake en imagen real emitido entre 2003 y 2004, por el público nipón. También fue popular por la serie 'Kamen Rider', la primera franquicia de la televisión japonesa perteneciente al subgénero Henshin Hero.

Además de ser Kanai en 'Kamen Rider Blade', apareció en varios spin-offs de la ficción, interpretando diversos papeles. Se le pudo ver en 'Kamen Rider Kiva' y 'Kamen Rider 000'. Kubodera también estuvo en miniseries como 'Special Investigation Nine' o 'The Last Cinderella'. Su último trabajo fue también en televisión, en un episodio de la comedia 'Chuzai Keiji', estrenado este 2020.