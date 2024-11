Muere el actor de One Tree Hill Paul Teal a los 35 años

Muere el actor de One Tree Hill Paul Teal a los 35 años - THE CW

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Paul Teal, actor de cine y televisión conocido sobre todo por su papel en la serie juvenil de CW 'One Tree Hill', ha muerto a los 35 años. Según un comunicado de su agente Susan Tolar Walters, Teal murió el viernes "tras una valiente batalla contra el cáncer".

"Su notable talento, junto con su gentil espíritu, ha dejado una huella indeleble en todos los que hemos tenido la suerte de conocerle. La pérdida que sentimos en nuestros corazones es enorme", añade el comunicado recogido por CNN.

La prometida de Teal, Emilia Torello, también compartió la noticia de su muerte, escribiendo en un comunicado publicado en su página de Instagram. "Te llevaron demasiado pronto, en una batalla que luchaste de forma valiente. Aunque una parte de mí ha muerto contigo, prometo luchar por encontrar la alegría en la vida con la misma fuerza con la que tú luchaste por vivir cada día", escribió.

"El mundo tiene suerte de haber tenido siquiera un momento con Paul Teal, y yo soy la persona más afortunada de él, porque conseguí llamarte mío. Te querré siempre", concluye el comunicado.

Teal es conocido por aparecer en la séptima temporada de la exitosa serie romántica juvenil One Tree Hill en 2010. Bethany Joy Lenz, coprotagonista de la serie, rindió tributo en Instagram a Teal a quien definió como "el tipo de chico que iluminaba una habitación sin intentarlo".

"Era demasiado joven para morir. Demasiado joven. Estoy destrozada. Paul, tu tiempo aquí fue como un romance de verano para todos los que te conocimos, especialmente aunque sólo fuera por una temporada. Rebosante, emocionante, profundamente conmovedor e inolvidable", escribió.

Teal apareció en varias series de televisión, como Buena conducta, Outer Banks o The Walking Dead: World Beyond y películas como Los descendientes: Corazón rebelde y también tuvo un papel en el thriller psicológico Aguas profundas que 2022 protagonizaron Ben Affleck y Ana de Armas. Aparecerá junto a Durmot Mulroney, Malin Akerman y Brittany Snow en la serie de suspense de Starz The Hunting Wives que terminó de rodar antes de su muerte y que se estrenará el año que viene.