Muere el actor de NCIS David McCallum a los 90 años

David McCallum, actor conocido para el gran público principalmente por su papel en la icónica serie de televisión Navy, investigación criminal (NCIS) y por trabajos en cintas como La gran evasión o La historia más grande jamás contada, ha fallecido a los 90 años.

El intérprete ha muerto por causas naturales en el New York Presbyterian Hospital, rodeado de su familia, apenas una semana después de celebrar su cumpleaños. CBS Studios, la productora de NCIS, emitió un comunicado a través de las redes sociales confirmando la noticia. "Estamos profundamente desolados por el fallecimiento de David McCallum y tenemos el privilegio de que CBS haya sido su hogar durante tantos años", comienza el escrito.

We are deeply saddened by the passing of David McCallum and privileged that CBS was his home for so many years. David was a gifted actor and author, and beloved by many around the world. He led an incredible life, and his legacy will forever live on through his family and the… pic.twitter.com/1UgOz7pQ8g