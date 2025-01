Muere el actor español Francisco San Martín a los 39 años

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

El actor español Francisco San Martín ha sido hayado muerto en su domicilio. El interprete nacido en Mallorca y que desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, donde participó en series como 'Jane the Virgin' o 'Days of Our Lives' y el telefilme 'Detrás del candelabro', tenía 39 años.

La oficina del forense del condado de Los Ángeles confirmó que San Martín se había suicidado, según informa el medio estadounidense Deadline. El actor español conocido por su papel de Darío Hernández en la longeva telenovela de la NBC 'Days of Our Lives', que se emite en la televisión estadounidense desde 1965.

Otro de sus trabajos más recordados fue su aparición en la comedia 'Jane the Virgin', protagonizada por Gina Rodríguez, donde interpretó a Fabian Regalo del Cielo, y apareció en la tercera y cuarta temporada para mantener una breve y caótica relación con la protagonista. San Martín también participó en 'Detrás del candelabro', el biopic del mítico pianista Liberace protagonizado por Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd y Debbie Reynolds.