Muere el actor de Breaking Bad y El Llanero Solitario Saginaw Grant, a los 85 años

Saginaw Grant, actor conocido por sus papeles en Breaking Bad y El Llanero Solitario, ha fallecido a los 85 años.

El publicista del actor dio la noticia a través de Facebook. "Con gran pesar anunciamos que un guerrero ha sido llamado a casa. Saginaw Morgan Grant, el jefe y curandero de la tribu Sac & Fox, viajó por el mundo hablando de sus tradiciones, sus experiencias, su sobriedad y su fe como nativo americano y cristiano", escribió. Según MovieWeb, Grant murió el 28 de julio por causas naturales y no tenía enfermedades conocidas antes de su fallecimiento.

Nacido el 20 de julio de 1936 en Pawnee (Oklahoma), sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante la Guerra de Corea en los años 50. Debutó como actor en 1988 en En pie de guerra. Posteriormente apareció en títulos como Breaking Bad, Los Hart en el Oeste, Los vigilantes de la playa, Me llamo Earl, American Horror Story, Shameless, Community o Veep, entre otras producciones.

Su papel más reconocido le llegó en 2013, cuando compartió planos con Johnny Depp y dio vida al jefe gran oso en El llanero solitario. Su último crédito data de 2019, cuando apareció en Valley of the Gods. Tiene pendiente de estreno The Red Man's View, My Little Angel y Two Nations.

En 2014 ganó el premio a toda su carrera en el Oceanside International Film Festival. Se hizo con el premio FAITA a mejor actor secundario por su trabajo en Skinwalkers, cinta que también le valió el galardón American Indian Movie Award. Además de trabajar en cine y televisión, Grant también se dedicó a la música. En 2018 lanzó un disco titulado Don't Let The Drums Go Silent.