Muere a los 62 años Annabel Schofield, actriz de Dallas e icono de la moda en los 80 - ASAHI BREWERIES

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Annabel Schofield, actriz en la serie Dallas e icono de la moda londinense en los 80, ha fallecido a los 62 años. Según informa People, la intérprete galesa murió el sábado 28 febrero en Los Ángeles a causa de un cáncer cerebral. De acuerdo con una actualización publicada en su campaña de GoFundMe, el diagnóstico se remontaba a hacía más de dos años.

"Fue una de las favoritas del [fotógrafo] David Bailey y apareció en incontables reportajes para Vogue Italia. Fue el pilar de Take Two, sin ella jamás habríamos podido llegar a ser lo que fuimos", expresa en un comunicado facilitado a The Hollywood Reporter Melissa Richardson, expropietaria de Take Two, la agencia que representó a Schofield.

"La queríamos porque era divertida, auténtica, hermosa y con los pies en la tierra. Nunca dejó de ser aquella dulce chica galesa de 17 años que conocí por primera vez. Era leal de forma directa, cariñosa y, sobre todo, de una belleza arrolladora", concluye el escrito.

ANNABEL SCHOFIELD (1963 - 2026)

Nacida el 4 de septiembre de 1963 en Llanelli (Gales), la actriz y modelo creció cerca de la industria del cine debido a la profesión de su padre, John D. Schofield, ejecutivo vinculado a la producción cinematográfica con créditos en Tras el corazón verde (1984), Jerry Maguire (1996) o Mejor... imposible (1997). Ese contacto temprano con el cine acabaría marcando su salto del mundo de la moda a la interpretación y, más adelante, a labores de producción.

Antes de ese giro, Schofield ya era habitual en el circuito más vanguardista y glamuroso de Londres, donde desarrolló la mayor parte de su carrera como modelo. Representada por Take Two, protagonizó campañas para marcas como Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon o Boots No. 7 y apareció en cientos de portadas de revistas.

En el punto álgido de su carrera como modelo, Schofield se mudó a Los Ángeles y fue seleccionada para interpretar a Laurel Ellis en 12 episodios de Dallas, mítica teleserie que se emtió entre 1978 y 1991 y que relató las luchas de poder las intrigas empresariales y la azarosa vida amorosa de los miembros de la familia Ewing, magnates del petróleo en Texas. En cine, su filmografía incluye películas como Dragonard (1988), protagonizada junto a Oliver Reed; Solar Crisis (1990), con Charlton Heston; o Eye of the Widow (1991).

Años después, Schofield orientó su carrera profesional hacia funciones detrás de las cámaras, asumiendo tareas de producción en proyectos como El secreto de los hermanos Grimm (2005), Doom (2005) y City of Ember: En busca de la luz (2008). En 2010 fundó la productora Bella Bene Productions, desde la que impulsó proyectos publicitarios, musicales y de moda.