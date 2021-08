Mr. Corman, nueva serie de Joseph Gordon-Levitt, llega a Apple TV+ el 6 de agosto

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

La serie Mr. Corman, creada, dirigida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, llega a Apple TV+ este viernes 6 de agosto. La serie se estrenará con los dos primeros episodios, seguidos de uno nuevo cada viernes.

La producción original de Apple sigue la vida de Josh Corman (Gordon-Levitt), un artista de corazón pero no de oficio. Su carrera como músico no ha funcionado y trabaja como profesor de quinto curso en una escuela pública en el Valle de San Fernando. Su ex prometida, Megan, le ha dejado, y su amigo de la escuela secundaria, Victor, se ha mudado con él. Él sabe que tiene mucho que agradecer, pero se encuentra luchando contra la ansiedad, la soledad y la creciente sospecha de que es mala persona. Oscuro y divertido, extrañamente hermoso y profundamente sentimental, este drama con tintes de comedia, con el que uno se puede identificar, habla de la generación actual de treintañeros: ricos con buenas intenciones, pobres llenos de préstamos estudiantiles y anhelos de convertirse en verdaderos adultos en algún momento antes de morir.

Completan el reparto Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward y Hector Hernandez. Producida para Apple TV+ por A24, la ficción ha sido creada, dirigida y producida por Joseph Gordon Levitt junto a Bruce Eric Kaplan, Ravi Nandan e Inman Young. Pamela Harvey-White es la productora.

Tras haber aparecido en los últimos años en títulos como El juicio de los 7 de Chicago, Puñales por la espalda o Snowden, la serie marca el regreso de a la televisión de Gordon-Levitt.