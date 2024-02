Movistar Plus+ rueda Muros, una serie documental que se adentra en el día a día de cuatro cárceles españolas

Muros, la serie documental que se adentra de forma inédita en cuatro cárceles españolas llega próximamente a Movistar - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

Movistar Plus+ seguirá la vida de 10 presos y presas en cuatro cárceles españolas durante varios meses en Muros, una nueva serie documental que ya está en producción. La miniserie, de cuatro capítulos, está dirigida por David Miralles en colaboración con Buendía Estudios, que llegará próximamente a la plataforma.

Las cámaras de esta miniserie se adentrarán hasta rincones nunca vistos de de centros penitenciaros de Madrid I Mujeres (Alcalá Meco), Teixeiro (La Coruña), Madrid V (Soto del Real) y El Acebuche (Almería). En su labor de documentación, el equipo de Muros contará con libertad de movimientos sin precedentes para grabar y seguir durante meses a diez presos con la mínima intervención y presencia del equipo de rodaje gracias a la colaboración de Instituciones Penitenciarias.

Así, en sus cuatro capítulos, la serie de Movistar analizará las vidas de Diego, Cata, Culopato, Medhi, Mari, Eugenio, Feli, Bárbara, Isidoro y Yago. Y de sus familiares. Y de sus compañeros de celda, de patio, de taller.

"En los tiempos que corren, parece que las palabras pierden su verdadero significado y se emplean con ligereza, convirtiéndose a veces en meros eslóganes vacíos. Libertad, qué concepto tan complejo. ¿Qué es la libertad? ¿Qué implica perderla? Nuestros protagonistas quizás perdieron la libertad mucho antes de entrar por primera vez en la cárcel. ¿Cómo llegaron hasta aquí?, menciona Miralles sobre el documental.

"Como director, me he acercado a sus vidas desprovisto de prejuicios, buscando un acercamiento íntimo y personal. Sus historias son conmovedoras y, a veces, incluso teñidas de un inesperado sentido del humor. Hemos intentado hacer una serie documental con un lenguaje sencillo y directo, sin artificios ni adornos innecesarios, que esperamos que no deje indiferente a nadie", añade el creador y director de Muros.

"Cuatro episodios, cuatro meses en la vida de presos y presas de cuatro cárceles españolas. Con un acceso total, hasta ahora inédito, la serie 'Muros' sigue las vidas de diferentes internos en las distintas etapas de cumplimiento de sus condenas. Durante cuatro meses en sus vidas se mezclan los conflictos nacidos del propio encierro con las noticias que les llegan a cuentagotas del exterior. Ahí, en el exterior, la serie accede también a las familias, los abogados, porque los tentáculos de la vida no entienden de muros", reza la sinopsis oficial de Muros que aún no tiene fecha de estreno en Movistar Plus+.