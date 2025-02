¡"Montoya, por favor" conquista Hollywood! Whoopi Goldberg alucina con el fenómeno de La Isla de las Tentaciones

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

El "Montoya por favor" de La isla de la tentaciones ha traspasado las fronteras ya es un fenómeno global. El clip viral de la octava edición del reality de Telecinco, con la rocambolesca carrera del concursante hacia su infiel pareja, ha llegado a Hollywood de la mano de Whoopi Goldberg ha quedado sorprendida por "el drama" de una situación "realmente explícita".

La actriz ganadora del Oscar por su interpretación en Ghost quedó tan asombrada con la escena del programa de Telecinco que dedicó una parte del programa The View para comentarla junto a otras tertulianas. "El clip ha sido visto por más de 154 millones de personas y los fans lo consideran los dos minutos más fascinantes de un reality show en la historia", comentó Goldberg.

MAN SEES GIRLFRIEND HAVING SEX ON REALITY SHOW: #TheView co-hosts react to a viral moment from Spain's 'Temptation Island' where a contestant is shown a livestream video of his girlfriend being intimate with someone else. pic.twitter.com/PEIf7jskLw