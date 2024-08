Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, de la antología criminal de Ryan Murphy, ya tiene fecha de estreno

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, serie basada en hechos reales que cuenta entre sus protagonistas con Javier Bardem, llegará a Netflix el próximo 19 de septiembre. Se trata de la nueva entrega sobre infames asesinos en serie reales de Ryan Murphy e Ian Brennan, que comenzaron la antología con el estreno de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. Esta temporada 2 llevará a la pequeña pantalla el caso de José y Kitty Menendez, que ha lanzado un teaser tráiler.

El 20 de agosto de 1989 los hermanos Lyle y Erik Menendez asesinaron a sus padres bajo el pretexto de que habían abusado de ellos física, psíquica y sexualmente durante su juventud. Sin embargo, la acusación aseguró que se trataba de un problema con la herencia, ya que José y Kitty Menendez, los padres, poseían una gran fortuna.

El adelanto, de cerca de un minuto de duración, presenta la ficción a través de rótulos que ponen en contexto al espectador. Dos personas armadas con un rifle caminan hacia una gran mansión acompañados por una música tensa y una respiración agitada que construyen un avance asfixiante.

"Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menendez narra el caso de los hermanos que en la vida real fueron condenados en 1996 por los asesinatos de sus padres, José y Mary Louise 'Kitty' Menendez.

Mientras que la acusación alegó que buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos afirmaron -y siguen afirmándolo hoy en día, mientras cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional- que sus actos se debieron al miedo que sentían tras toda una vida de abusos físicos, emocionales y sexuales a manos de sus padres", reza la sinopsis oficial de la serie.

Nicholas Alexander (Hospital General) y Chavez Cooper Koch (They/Them) interpretarán a los hermanos parricidas Lyle y Erik. Además, Javier Bardem encarnará al padre, José Menendez, y Chloë Sevigny (We Are Who We Are) dará vida a la madre, Mary Louise "Kitty" Menendez. Completan el reparto Nathan Lane como Dominick Dunne y Ari Graynor como Leslie Abramson, entre otros.