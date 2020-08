La Monja Guerrera tendrá 2ª temporada en Netflix

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

'La Monja Guerrera', una de las nuevas series de Netflix, confirma su éxito. La plataforma ha ordenado la renovación de la adaptación del cómic creado por Ben Dunn por una segunda temporada. Lo que hará que la lucha contra los demonios continúe librándose.

Ha sido en redes sociales donde el servicio en streaming ha anunciado la renovación, compartiendo un vídeo en el que Simon Barry, showrunner de la ficción, anunciaba al resto del reparto que 'La Monja Guerrera' contará con una nueva entrega, provocando una gran y espontánea alegría entre las actrices (Alba Baptista, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner y Olivia Delcán).

El anuncio de la renovación se produce seis semanas después del lanzamiento de la primera temporada. La serie narra cómo una joven huérfana de 19 años se despierta en una morgue, donde, paradójicamente, surge la gran oportunidad de su vida, acompañada por un artefacto divino que tiene incrustado en la espalda.

Warrior Nun has been renewed for a second season — watch the cast find out pic.twitter.com/FOFY4N4RhT