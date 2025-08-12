Una mítica serie de zombis ya puede verse gratis en YouTube

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

En 2018 Syfy canceló, tras cinco temporadas y un total de 68 episodios, la serie Z Nation. Creada por Karl Schaefer y Craig Engler, la ficción pasó posteriormente a formar parte del catálogo de Amazon Prime Video, Netflix o Apple TV+. Los fans de los zombis tienen una nueva oportunidad de verla ahora, y de manera completamente gratuita e íntegra en YouTube.

La pega, eso sí, tal y como informa Collider, es que el visionado de la serie en la plataforma incluye anuncios. Z Nation sitúa su trama tres años después de que un virus zombi se propagase por todo el mundo.

Un equipo de intrépidos héroes debe transportar a Murphy (Keith Allan), el único superviviente de la plaga, de Nueva York a California, donde se encuentra el último laboratorio de análisis de virus que espera analizar su sangre. Sin embargo, Murphy oculta un oscuro secreto que puede poner a todos en peligro.

Los dos al mando de este variopinto equipo son Hammond (Harold Perrineau) y Garnett (Tom Everett Scott), hasta que la teniente Warren (Kellita Smith) termina asumiendo el control. Además, un hombre que trabaja en la Agencia Nacional de Seguridad, fuera de la amenaza zombi, que responde al nombre de Ciudadano Z (DJ Qualls) y con acceso a la tecnología de la NASA, se convierte en guía y soporte para este grupo de supervivientes.

Fue David Michael Latt, uno de los productores de Z Nation, quien anunció a fines de 2018 la cancelación de la ficción a través de Periscope. "Os lo queríamos contar cara a cara... no hemos sido renovados por una sexta temporada", expresó entonces el CEO de The Asylum en el vídeo que publicó en las redes sociales.

"Estamos muy tristes, pero también realmente agradecidos por todas las oportunidades que hemos tenido en la serie", añadió Latt. No obstante, el productor no consideraba que la cancelación de la serie fuese "el final de nada", ya que uno de los proyectos que tenían entre manos era su precuela: Black Summer, que vio la luz en Netflix en 2019.

Compuesta por dos temporadas, cada una de ocho episodios, la serie, finalizada en 2021, seguía los pasos de Rose, una madre que, encarnada por Jamie King, se separa de su hija en medio de un apocalipsis zombi y hace todo lo que está en su mano por encontrarla. Conviene remarcar que la plataforma de streaming también tuvo en su catálogo estadounidense Z Nation desde 2015 hasta 2023.

En marzo de 2024, The Asylum dejó entrever la posibilidad de poner en marcha una sexta temporada, sin llegar a dejar claro si se trataría de una continuación o un reinicio de la serie. Pero, hasta el momento, no ha habido ningún anuncio oficial.