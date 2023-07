Cargando el vídeo.... Michael Sheen y David Tennant regresan como ángel y demonio en Good Omens: "Esta serie es realmente única" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 27 Jul. (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Michael Sheen y David Tennant protagonizan la segunda temporada de la serie Good Omens, en la que dan vida al ángel Azirafel y al demonio Crowley respectivamente. La serie está basada en el best-seller internacional de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Los nuevos episodios pueden verse en Prime Video a partir de este viernes 28 de julio.

Michael Sheen está encantado de retomar el papel de Azirafel en esta nueva temporada. "Me gusta mucho interpretar este personaje, pero es difícil pensar en él sin el otro personaje. En todo caso, son relaciones más que personajes individuales, aunque cada uno de ellos es único. Me encanta interpretar al personaje junto a David como Crowley. Fue maravilloso volver al personaje y estar en esa relación nuevamente fue muy gratificante", afirma el actor británico durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

En cuanto al demonio Crowley, al parecer las cosas no van a ser tan fáciles para él como imaginaba. "Crowley es un agente libre, al igual que Azirafel, y de alguna manera, eso lo libera enormemente. Se quejaba mucho de las cosas que el Infierno le obligaba a hacer anteriormente y, sin embargo, no puede desconectar por completo, porque al inicio de la segunda temporada le vemos sentado en un banco en un parque con el personaje de Miranda Richardson; ella es ahora la nueva emisaria del infierno en la Tierra", señala Tennant.

En este sentido, el actor destaca que su personaje "no puede resistirse a ponerse al día y averiguar qué ha estado pasando. Así que claramente, no se siente del todo cómodo con su libertad, tal y como había imaginado".

UN MISTERIO POR RESOLVER

La segunda temporada de Good Omens explora tramas que van más allá del material original para dar luz a esta peculiar amistad entre Azirafel (Michael Sheen), un ángel quisquilloso y comerciante de libros raros, y el demonio de vida acelerada, Crowley (David Tennant).

Después de haber estado en la Tierra desde El Principio y con el Apocalipsis frustrado, Azirafel y Crowley vuelven a una vida tranquila entre los mortales en el Soho londinense. Eso, hasta que el arcángel Gabriel (Jon Hamm) aparece de forma inesperada en la puerta de la librería de Azirafel sin ningún recuerdo de quién es y cómo llegó ahí. Mientras Crowley desconfía del motivo por el que el arcángel ha acudido a la librería, Azirafel está deseando resolver el misterio que se oculta tras el estado de Gabriel.

Sin embargo, esconder al arcángel tanto del Cielo como del Infierno trastorna sus vidas de maneras imprevistas. Para resolver este misterio, y frustrar al Cielo y al Infierno en el proceso, el dúo necesitará más que un milagro; necesitarán volver a confiar el uno en el otro.

"En la primera temporada, fue el Apocalipsis, y ahora las cosas empeoran. Nos enfrentamos realmente a un misterio en esta nueva temporada, Azirafel y Crowley deben resolverlo, y no hay tiempo que perder. Además, los riesgos son mayores a medida que avanza la historia.", explica Sheen.

Tennant atribuye el éxito de la serie a las mentes prodigiosas de los escritores británicos Neil Gaiman y Terry Pratchett, tristemente fallecido en el año 2015.

"Esta serie es realmente única. Terry Pratchett y Neil Gaiman crearon este mundo que realmente no se parece a nada más. El libro era muy popular durante años y años, antes de que hiciéramos la serie de televisión. La serie no parece haber roto eso, simplemente ha encontrado una nueva audiencia. Hay algo en este mundo en particular, en estos personajes, que hace que la gente se enamore de ellos. Es increíble formar parte de todo esto", concluye el actor.

Los actores Jon Hamm, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Miranda Richardson, Maggie Service, Liz Carr, Nina Sosanya, Quelin Sepulveda y Shelley Conn completan el reparto de la esperada segunda temporada de Good Omens.