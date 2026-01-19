Una de las mejores series de streaming de los últimos cinco años vuelve con su temporada 2

Una de las mejores series de streaming de los últimos cinco años vuelve - APPLE TV

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Este miércoles 21 de enero llega a Apple TV la segunda temporada de Las gotas de Dios. La serie protagonizada por Fleur Geffrier y Tomohisa Yamashita, ganadora del Emmy Internacional regresa con su trama ambientada en el mundo de la gastronomía y los grandes vinos

La segunda temporada de ocho episodios de la serie inspirada en el manga japonés homónimo arranca este miércoles, 21 de enero, con el primer capítulo, seguido de nuevas entregas semanales que irán llegando a Aple TV hasta el 11 de marzo, cuando se estrene el final de temporada.

"En esta nueva temporada, Camille e Issei se enfrentan a su reto más peligroso hasta la fecha: descubrir el origen del mejor vino del mundo, un misterio tan profundo que ni siquiera su legendario padre, Alexandre Léger, pudo resolver. Lo que comienza como una búsqueda del legado familiar se transforma en una investigación que cruza continentes y siglos, desenterrando historias olvidadas, rivalidades escondidas y secretos conservados durante generaciones.

A medida que la búsqueda los lleva hasta los confines del mundo (y hasta los rincones más oscuros de sí mismos), Camille e Issei deberán decidir cuánto están dispuestos a sacrificar. La respuesta podría romper su vínculo fraterno... o destruirlos a ambos", señala la sinopsis oficial de la nueva entrega.

Esta segunda temporada arranca con el capítulo titulado El presente en el que, "atormentado por sus dificultades en el buceo y en la búsqueda de algo más allá del vino, Issei regresa a Francia, donde Camille prospera con su ambicioso proyecto para Chassangre". "Pero cuando una herencia inesperada de su padre reaviva un misterio que ambos intentaban olvidar, Camille e Issei se ven arrastrados a un viaje que pondrá a prueba su rivalidad, sus convicciones y su vínculo como hermanos.