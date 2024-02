Mejestuoso tráiler de Mary & George, la serie de época protagonizada por Julianne Moore y Nicholas Galitzine

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

El 8 de marzo verá la luz en SkyShowtime la serie de época Mary & George protagonizada por la ganadora de un Oscar Julianne Moore, junto con Nicholas Galitzine y Tony Curran. Y de cara al estreno, la plataforma ya ha compartido el tráiler oficial.

Un primer y majestuoso avance de un minuto y medio de duración que presenta las líneas maestras de este drama de época que, inspirado en hechos reales, sigue a Mary Villiers, una mujer de origen humilde pero con una ambición desmedida, y a su hijo mientras elaboran un cuidadoso plan para seducir al rey Jaime I y controlar así la corona.

La sinopsis oficial de Mary & George es la siguiente: "Mary, con una inteligencia por encima de la media, nunca pudo desarrollar todo su potencial, hasta que ve la oportunidad de aprovecharse del voraz apetito del rey por el vino, la compañía y los hombres. Por su parte, George, ingenuo, atractivo y carismático, se convierte en el centro de atención cuando su madre trama un plan para conquistar al monarca.

A través de audaces intrigas y seducción, Mary y George consiguen ascender en la Corte, hasta convertirse en la familia más poderosa de Inglaterra. Pero, a medida que George va adquiriendo más poder, la relación con su madre llegará al límite, y necesitará demostrarse a sí mismo que es mucho más que una cara bonita. Está empeñado en hacer historia, sin importar las consecuencias".

La ficción escrita por D.C. Moore (Killing Eve, Temple) está inspirada en el libro histórico The King's Assassin de Benjamin Woolley y constara de siete episodios que estarán protagonizados por Julianne Moore(Siempre Alice, Lejos del Cielo) como Mary Villiers, Nicholas Galitzine (Cenicienta, Corazones Malheridos) como George Villiers y Tony Curran (Mayflies, Your Honour) como el rey Jaime I.

Además completan el reparto de Mary & George Nicola Walker (The Split, Unforgotten), Niamh Algar (The Wonder, Malpractice), Trine Dyrholm (The Legacy, Queen Of Hearts), Sean Gilder (Sherwood, Slow Horses), Adrian Rawlins (Living, Chernobyl), Mark O'Halloran (The Miracle Club, The Virtues), Laurie Davidson (Los amos del aire, Guilty Party), Samuel Blenkin (Atlanta, The Witcher: El origen de la sangre), Jacob McCarthy (SAS: Rogue Heroes, The Tragedy of Macbeth), Tom Victor (Consent), Alice Grant (Anthem at Almeida Theatre), Amelia Gething (Emily, The Amelia Gething Complex), Mirren Mack (The Nest, The Witcher: El origen de la sangre), Rina Mahoney (Happy Valley, Cobra) y Simon Russell Beale (La muerte de Stalin, The Outfit).