Megan Boone abandona The Blacklist tras ocho temporadas

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

The Blacklist renovó por una novena temporada el pasado enero, pero la ficción de NBC contará con una importante baja. Megan Boone, quien ha dado vida a Elizabeth Keen durante ocho entregas, ha anunciado su salida de la ficción.

Según Deadline, Boone tomó la decisión de abandonar la serie antes de que renovara por una novena temporada, lo que permitió a los guionistas dar un cierre a la historia de su personaje. La publicación señala que fue una "decisión acordada" entre la cadena y la actriz. Con la salida de Boone, solo permanecen James Spader, Diego Klattenhoff y Harry Lennix como miembros del reparto original.

Además de haber participado en The Blacklist, Boone es conocida por papeles en producciones como Los Ángeles: Distrito criminal, Sexo en Nueva York 2 o Leave Me Like You Found Me. Por el momento se desconoce cuáles son sus próximos proyectos tras abandonar la serie.

La temporada 8 completó la transformación de Liz, una agente novata del FBI, en una criminal a la fuga que ha abrazado su lado oscuro, revelando que Liz es la número uno en la lista negra. Después de ver a Raymond (Spader) matar a su madre, Liz empieza a ver a su antiguo mentor como su objetivo. Su tumultuosa relación llegará a un punto crítico en los dos últimos episodios de la temporada, titulados Nachalo y Konets. "Volveremos al principio y analizaremos las respuestas a ocho años de preguntas", adelantó a TVInsider Jon Bokenkamp, creador de la ficción, sobre el capítulo 8x21.

"Un brillante fugitivo se entrega al FBI y se ofrece para capturar criminales, pero solo si forma equipo con Elizabeth Keen, una analista criminal con escasa experiencia", reza la sinopsis de la ficción, que en España se puede ver en Netflix, Amazon Prime Video y Movistar+.